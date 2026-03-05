湊川河津桜ロード(香川・東かがわ市白鳥)3月4日 東かがわ市白鳥で、3月8日と15日に「湊川河津桜まつり」が開かれます。 カワヅザクラはソメイヨシノよりも1カ月ほど前に見頃を迎える早咲きの桜で、湊川河津桜ロードには約300ｍにわたり約80本が植えられています。 3月初めに開花が始まり、3月4日時点で5分咲きです。 河津桜まつりは毎年3月上旬に開かれていますが、前年は開花が遅れたため、実行委員会