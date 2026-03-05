ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージやSNSで巻き起こるリアルな議論――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、日々のふとした「心地よさ」のヒントを探っていきます。2026年3月5日（木）は最強開運日！ 今回は縁起のよい吉日「天赦日一粒万倍日＋寅の日＋大安」が重なる「2026年の最強開運日」について解