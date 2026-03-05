カートンダッシュ──。コンビニでタバコを盗む行為を、そんな軽い言葉で呼び合っていた若者たちが、やがて通行人をヘルメットで殴って金を奪う連続強盗事件を起こすまでにエスカレートした。横浜市や町田市で2024年11月、バイクで移動しながら通行人を次々と襲った4人組による連続強盗事件。この事件で逮捕・起訴された1人、高橋瑠己（るき）被告人の裁判員裁判が3月3日、横浜地裁で始まった。高橋被告人は友人の松本直人被告人と