秋田朝日放送 県は今年春、県内に生息するツキノワグマ個体数は、推定でおよそ３９００頭とする調査結果を明らかにしました。 調査は、今年度と昨年度の２年間、山林に設置したあわせて１２０台の自動撮影カメラでクマを撮影する「カメラトラップ」手法で行われました。調査に基づく推定生息数はクマ被害が増え始めた去年９月時点ではおよそ５４００頭、来月時点ではおよそ３９００頭と発表されました。 県は去年より個体