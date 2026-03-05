中国がガソリンとディーゼル輸出一時停止へ、国内需要を優先 米国イラン紛争激化を受け、中国政府は国内最大手の石油精製会社に対しディーゼルとガソリンの輸出一時停止を指示した、国内需要を優先する。ブルームバーグが報じている。 中国は世界最大の原油輸入国。国内の70%は輸入に頼っているため輸出量は微々たるものだ。生産の大部分は国内需要に充てられるため、中国によるガソリン輸出一時