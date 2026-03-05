秋田朝日放送 先月、道路の除雪作業中に除雪機に巻き込まれ意識不明となっていた横手市の７７歳の男性が、4日に死亡しました。 亡くなったのは横手市杉沢の小田嶋龍一さん（７７）です。警察と消防によりますと、小田嶋さんは先月５日、自宅近くの道路で除雪作業をしていたところ、家庭用の除雪機に上半身を中心に巻き込まれました。小田嶋さんは事故当時、意識不明の状態で病院に運ばれ4日に亡くなりました。死因は呼吸不