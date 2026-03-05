オーディオテクニカは、宮城県気仙沼産の“サメ革”を採用したポータブルレコードプレーヤー「SHARK BURGER(シャークバーガー)」を、クラウドファンディングサイトのMakuakeで先行販売を開始した。価格は、超早割15% OFFで28,050円から。 先行販売期間は3月5日から5月15日までで、購入者への送付予定日は2026年5月下旬以降。なお、一般販売時の価格は33,000円。 レコ&#1