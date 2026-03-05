タレントの辺見えみり（49）が3日、Instagramを更新。“横顔がそっくり”と話題の12歳長女と母・辺見マリの2ショットを公開し、注目を集めている。【映像】“横顔そっくり”と話題の長女（複数カット）2006年にお笑い芸人の木村祐一（63）と結婚するも、2008年に離婚。2011年には俳優の松田賢二（54）と再婚し、2013年に長女が誕生したが、2018年に再び離婚していた。Instagramでは、仲むつまじい親子の様子をたびたび発信。