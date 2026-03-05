東京・千代田区にあるホビーショップで、大胆な窃盗がカメラに捉えられた。他の客がいなくなった隙を狙い、約1万4000円相当の商品を持ち去る瞬間だ。犯行は約1分の短時間だったという。商品を物色する怪しい男東京・千代田区で2月20日午後7時前、ホビーショップで撮影されたのは、大胆な“プラモドロボー”の瞬間だ。男が店に姿を現すと、入店後すぐにレジの前にあった商品を2つ手に取った。そして、そのまま入り口の前で立ち止ま