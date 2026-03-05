【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は４日の記者会見で、米軍がイラン上空の制空権を数日以内に掌握するとの見通しを示した。イラン内陸部への精密攻撃を強める構えだ。ヘグセス氏は米軍の潜水艦がインド洋で、イラン軍の艦艇を魚雷で撃沈したことも明らかにした。米潜水艦が魚雷で敵艦を撃沈したのは第２次世界大戦時以来だとしている。ヘグセス氏は米国とイスラエル両軍の作戦により、イラン上空での「完全な支