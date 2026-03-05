年々過熱する、中学受験。そんななか、いま注目されているのが「受験後遺症」。小学生の頃から受験に取り組むことで「自分の価値＝偏差値」という観念にとらわれ、子どもが疲弊し、心が壊れてしまう状態を指す。【映像】「親を⚪︎すことを考えた」当事者の叫び（実際の映像）研究者によると、受験に失敗することで自殺や非行に繋がるケースもあり、合格しても、子どもに学歴偏重主義の考えを植えつけてしまう懸念