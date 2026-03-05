スペースワン株式会社は日本時間2026年3月5日に「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げを実施しました。発射後にミッション達成困難と判断したため飛行中断措置を行ったことを、スペースワンが発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：カイロス3号機ロケット：カイロス打ち上げ日時：日本時間 2026年3月5日11時10分発射場：スペースポート紀伊（日本）ペイロード：超小型衛星5機カイロス3号