【全国の天気】午後も東北太平洋側から関東、東海、西日本では広く晴れる予想で、花粉が大量に飛散しそうです。花粉症の方は、洗濯物は部屋干しがおすすめです。洗濯物同士の間隔をこぶし一つ程度あける・外側に丈の長いもの、内側に丈が短いものを干して風通しをよくするなど、早く乾くように工夫してみるのもよさそうです。北海道も天気は回復傾向です。【予想最高気温】北日本は前日より高い所が多く、札幌は6℃、仙台は11℃で3