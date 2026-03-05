国民民主党の玉木代表は5日、党の会合で、飲食料品の消費税率ゼロや給付付き税額控除について議論する「社会保障国民会議」に参加する意向を表明した。会合の中で、玉木氏は、浜口政調会長や古川税調会長が政府与党側と協議した結果、「求めていた公開のあり方、有識者の選任や事務局のあり方など、会議の運営と議題のあり方について受け入れていただいた」と明かし、「我々として国民会議に参加したい。言うべきことをしっかり言