元櫻坂46の渡辺梨加さん（30）が4日、自身のSNSを通じて結婚したことを発表しました。渡辺さんは、自身の公式Xに直筆の文書と風景写真を掲載し、「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と報告。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」と、結婚を発表した思いを明かしました。