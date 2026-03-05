アメリカのトランプ大統領は4日、イランへの軍事作戦について、「10点満点中15点だ」と自賛し作戦は順調に進んでいるとの考えを示しました。トランプ大統領：控えめに言っても戦況で非常に好調だ。10点満点で評価すると聞かれると15点だ。アメリカ軍はイラン軍の艦艇を魚雷で撃沈するなど攻撃を強めており、制空権を数日以内に掌握するとの見通しを示しています。トランプ大統領は「私たちは非常に強い立場にある」と語り、作戦が