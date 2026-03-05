WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日開幕。世界中からトップ選手が国・地域を背負って出場しますが、ドジャースからは5人の選手が出場します。ディフェンディングチャンピオンとなる日本からは大谷翔平選手と山本由伸投手が出場。大谷選手は二刀流登録とはなりませんでしたが、前回みせた気迫あふれるプレーでチームの中心人物として連覇を狙います。そしてワールドシリーズでMVPをつかんだ山本投手も日本の初戦であるチャイ