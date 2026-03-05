今回は、モラハラ元夫に因果応報が起きたエピソードを紹介します。モラハラ元夫と仕事でまさかの再会をしたけど…「モラハラ男だった元夫と離婚後、起業した私。会社の経営は大変ながらもやりがいがあり、寝る暇も惜しんで仕事に取り組みました。そして離婚からしばらく経ち、経営も軌道に乗ってきた頃、なんと元夫が私の会社に商談に来たんです。元夫は商談相手が私だと知らなかったみたいで、はじめ驚いていましたが、すぐに失礼