強風が見込まれるとしてJR秋田支社は、7日の列車運行の見通しを発表しました。JR秋田支社によりますと、3月7日は強風が見込まれるため、羽越線と五能線の列車に運休や遅れが発生する可能性があるということです。羽越線は秋田駅と山形の酒田駅の間、五能線は東能代駅と青森の弘前駅の間で、いずれも昼ごろから最終列車にかけて影響が見込まれています。バスなどによる代行輸送は行われません。今後の天候によっては運行の見通しが