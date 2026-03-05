27年前に名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、名古屋地検は5日、安福久美子容疑者を殺人罪で起訴しました。1999年11月、西区稲生町のアパートで高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件では、2025年10月に港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)が殺人容疑で逮捕されていました。名古屋地検は、2025年11月からおよそ3カ月にわたって鑑定留置を行い、刑事責任能力の有無などを調べていましたが、5日殺人罪で起訴しま