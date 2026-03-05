★人気テーマ・ベスト１０ １防衛 ２レアアース ３半導体 ４データセンター ５石油 ６核融合発電 ７人工知能 ８宇宙開発関連 ９フィジカルＡＩ １０ＳａａＳ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「光デバイス」が１５位となっている。 米半導体大手のエヌビディア は２日、データセンター向け光学部品を手掛ける米ルメン