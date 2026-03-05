クロスキャットが大幅高で４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、２６年３月期の期末一括配当予想を３４円から３７円へ増額修正したことが好感されている。前期実績の３３円に対しては４円の増配になる。 出所：MINKABU PRESS