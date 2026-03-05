Aiロボティクス株式会社が展開する美容家電ブランド・Brighte（ブライト） は、人気美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH ＋（エレキブラシプラス）」、さらに次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」より、爽やかな新色の＜アイスブルー＞を、3月下旬より順次発売する。 （関連：【画像あり】春夏シーズンに映えるアイスブルーで軽やかで洗練された印象