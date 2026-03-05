名古屋市守山区の住宅に侵入し、指輪やネックレスなどを盗んだとして男が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋市内の“空き巣”計10件に関与か 被害総額約9700万円… 守山区の住宅に侵入し指輪など盗んだ疑い 33歳男を逮捕 逮捕されたのは、名古屋市中区の自称自営業･武道麗容疑者（33）です。 警察によりますと武道容疑者は去年11月、守山区の会社員の男性（46）の住宅に窓を割って侵入し、現金1000円と指輪やネックレスなど