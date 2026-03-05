ガンバ大阪は5日、国際女性デーに選手が着用するミモザジャケットを受注販売すると発表した。G大阪は8日にパナソニックスタジアム吹田で行われるJ1百年構想リーグWEST第5節でV・ファーレン長崎と対戦。この日が国際女性デーということで、選手たちは入場時に女性のエンパワーメントに繋げるミモザジャケットを着用する。デザインは黄色をベースとし、襟や袖口、両サイドに緑を採用。クラブは公式サイトで次のように紹介した