[故障者情報]FC大阪は5日、MF吉田源太郎が反復性肩関節脱臼と診断され、2月下旬に手術を受けたことを発表した。全治は約4か月となっている。吉田は2月8日に行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-A第1節・カマタマーレ讃岐戦で負傷。ジェフユナイテッド千葉から今季、期限付き移籍で加入していた。