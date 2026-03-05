ニューヨーク・ニックス vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月5日（木）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 100 - 103 オクラホマシティ・サンダー NBAのニューヨーク・ニックス対オクラホマシティ・サンダーがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータ&