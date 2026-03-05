ボストン・セルティックス vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年3月5日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 89 - 118 シャーロット・ホーネッツ NBAのボストン・セルティックス対シャーロット・ホーネッツがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし23