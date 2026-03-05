フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月5日（木）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 106 - 102 ユタ・ジャズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ユタ・ジャズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。 第1クォーターは