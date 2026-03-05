北海道上富良野町の「上富良野岳」で3月5日、雪崩が発生し、人が巻き込まれたと通報がありました。警察によりますと午前10時半すぎ、同行者から「雪崩に巻き込まれた人がいる」と110番通報があり、現在、警察と消防が救助に向かっています。 また、消防によりますと、雪崩に巻き込まれたとみられるのは40代の男性で、台湾から来た15～16人のパーティで行動していたということです。暖気が流れ込んでいる影響で、5日