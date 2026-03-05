「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第16節は5日（木）から8日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■日本製鉄堺ブレイザーズ vs サントリーサンバーズ大阪 他のカードに先行して平日のナイターゲームとして実施される大阪ダービー。ホームの日鉄堺BZは前回サントリーと対戦した昨年11月の第4節で連敗を喫した苦い記憶を振り払うことができ