民間の小型ロケット「カイロス3号機」は5日午前に打ち上げられたが、飛行中段措置が取られた。打ち上げは和歌山県串本町で5日午前11時10分に行われた。ベンチャー企業スペースワン（東京・港区）が開発した「カイロス3号機」は、天候や上空の衛星の電波の理由から、3回連続で打ち上げ延期となっていた。4回目の挑戦で「カイロス3号機」は発射台から飛び立ったが、スペースワンはミッション達成は困難として「飛行中断措置を行った