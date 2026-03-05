タレントの指原莉乃（33）HANAのMAHINA（16）らが5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこあポケモン』」発売記念イベントに登壇し、新生活を迎える人へアドバイスを送った。まもなく、就職や入学などでの新生活シーズンが到来する。MAHINAはは新生活へのアドバイスとして「周りを頼る」とした。「新生活って初めてのことだらけで、できないことが当たり前なので、一人で抱え込ま