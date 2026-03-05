中国の国会にあたる全人代（全国人民代表大会）が5日に開幕し、2026年の経済成長率の目標を2025年から引き下げました。中国・北京から、FNN北京支局・近藤雅大記者が中継でお伝えします。経済の立て直しに向け国内消費の拡大を重点目標にしていますが、若者の高い失業率など社会に広がる不満をどう抑えるか、習近平政権の課題の一つです。中国・李強首相：国内市場の拡大に力入れ、消費を押し上げる政策をさらに推進する。李強首相