公聴会で発言するポール上院議員＝2月、米首都ワシントン/Tom Brenner/AP/File（CNN）米上院は、トランプ米大統領が今後イランに対して軍事行動を取る場合、議会の承認を求めることを義務づける決議案を否決した。採決動議は賛成47、反対53の反対多数で否決された。共和党のポール上院議員がほぼすべての民主党議員とともに賛成した一方、民主党のフェッターマン上院議員は共和党側に回った。仮にこの決議案が可決されていても、成