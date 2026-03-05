お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭の代理MCを引き受けた心境を告白した。向井は冒頭から「店閉めた方がいいですよ。若林さんが来られないなら閉めた方がいい」と笑い、「僕もこちら（ゲスト）で来させていただいてますけど、大将（春日）としゃべりに来てる人1人もいないと思いますよ」と春日をイジった。ゲストは声優の木村昴、