羽瀬レイナが2月28日発売の「BUBKA」に登場し、アザーカット5点が公開された。 羽瀬レイナ 羽瀬レイナ 羽瀬レイナは、福岡県出身で端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルを生かし、モデルとして活動を開始。博多美人らしい落ち着いた雰囲気に加え、プライベートではサバイバルゲームを趣味とし、実際にフィールドにも足を運ぶなど、アクティブな一面も併せ持っている。 現在はラウンドガールやイベントのイメージガー