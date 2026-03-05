Omiaiは2月25日、”その人らしさ”が言葉で伝わる新機能「マイQ&A」の提供を開始。これを記念して、「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」限定BOXを2月28日より販売している。マイQ&A同社が実施したユーザー調査によると、プロフィールだけでは相手の“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる人が多く、そうした層ほど「会う/会わない」の判断が難しいと感じる傾向に。しかし一方で、通常のプロフィール項