中国アニメーション映画『傘少女精霊たちの物語』（2024）の日本語吹替版が、6月に上映されることが決定。特報とティザービジュアルが解禁された。【動画】色彩が美しすぎる！『傘少女精霊たちの物語』特報万物には精霊が宿る。人間には姿は見えずとも、精霊は主人を守る――。本作は、ゾー・シャオリンとウェイ・インによるマンガ『傘少女夢談』を原作に、繊細な作画と美しい色彩表現に定評のあるアニメーションスタジ