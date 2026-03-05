高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第109回）が5日に放送され、トキ（高石）の妊娠を知ったヘブン（トミー・バストウ）の反応が描かれると、ネット上には「爆泣」「化粧全部取れました」「胸いっぱい」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】明日の『ばけばけ』ついに出産の日を