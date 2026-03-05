お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が５日、都内で「Ｏｌｉｖｅ春のアップデート＆新ＣＭ発表会」に出席し、３人の子どもの入学試験が重なっていたと明かした。三井住友銀行などが提供する金融サービス「Ｏｌｉｖｅ」のイベント。ＣＭに出演した津田は早くも次回作への出演も熱望し「子ども３人いるんです！」と声を張り上げた。ＣＭの内容にちなみ、優しくしたい人を問われると「自分自身」と回答。今冬に３人の子どもの