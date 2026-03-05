お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が５日、都内で「Ｏｌｉｖｅ春のアップデート＆新ＣＭ発表会」に出席した。三井住友銀行などが提供する金融サービス「Ｏｌｉｖｅ」のイベント。自身の持ちネタ「ゴイゴイスー」とともに津田は「暑い中来てくださってありがとうございます」と集まった報道陣にあいさつ。ところが、まだ肌寒さもあったことから「暑くはないですね、天気良い中…」とすぐに訂正した。その後、Ｏｌｉｖｅの