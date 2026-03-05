名古屋市西区の主婦殺害事件で去年10月に逮捕された女が5日、起訴されました。 殺人の罪で起訴されたのは名古屋市の安福久美子被告（69）です。 警察によりますと安福被告は1999年、高羽奈美子さん（当時32歳）を刃物で殺害した疑いで去年10月、逮捕されました。 当初は容疑を認めたものの、その後は黙秘していたということです。 名古屋地検は安福容疑者の刑事責任を問えるか、事件当時の精神状態を調べる鑑定留置