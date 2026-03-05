SATOHが3月4日、デジタルEP『BAD MORNING』を配信リリースした。これに伴ってEP収録曲「Paradox」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。楽曲「Paradox」はAOTOやGENERATIONSなどのミュージックビデオで注目を浴びる気鋭のディレクター”Koki Kawahata”が担当したものだ。楽曲が持つ疾走感とエネルギーをダイナミックに映像として表現したミュージックビデオに仕上がっている。さらにEPの