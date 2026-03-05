Ayumu Imazuが3月6日(金)に配信する新曲「Bassline」が、Jeep® AVENGER 4xe HYBRIDのCMソングに決定した。本CMはジープ ブランドアンバサダーとしてスノーボーダーでありスケートボーダーの平野歩夢が出演し、3月6日(金)より全国で放映開始となる。CMの映像と「Bassline」が一体となってジープの世界観を表現している様を楽しんでほしい。「Bassline」は、プロデューサーにBoy Blueを迎え、洗練されたミニマルなトラックに、