ガンバ大阪の新グッズに注目ガンバ大阪は3月5日、8日に開催される明治安田J1百年構想リーグ第5節のV・ファーレン長崎戦において、選手が入場時に着用する「ミモザジャケット」の受注販売を開始。「千葉みたい」「セレソンかと思った！」など注目を集めている。試合当日が「国際女性デー」であることにちなんだこの取り組みは、女性のエンパワーメントを支援するもの。ジャケットには国際女性デーのシンボルであるミモザが全面