米国とイランの戦争の飛び火が韓国経済を直撃している。きのう韓国総合株価指数（KOSPI）は取引を一時停止するサイドカーの発動にも12％以上急落した。2日間の累積では20％近い大幅な急落だ。前日夜にニューヨーク金融市場で取引された為替相場は17年ぶりに1ドル＝1500ウォンを突破するウォン安に振れた。ソウルのガソリン平均価格は1リットル当たり1800ウォンを超えた。戦争がイランの決死抗戦で激化すれば韓国は身動きもできずに