５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、「台湾独立」分裂勢力に断固として打撃を加えるとし、次のように強調した。われわれは新時代の党の台湾問題解決の全体戦略を深く徹底し、「一つの中国」原則と「九二共識（92年コンセンサス）」を堅持し、「台湾独立」分裂勢力に断固として打撃を加