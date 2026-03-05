米国とイスラエルのイラン攻撃が始まり、ガルフ国家の防空ミサイル確保が緊急問題に浮上した。ウクライナ戦争でグローバル迎撃ミサイルの供給がすでに不足している状況の中、中東戦争までが重なり、武器の需給問題が深刻化している。5日のフィナンシャルタイムズ（FT）によると、米国はガルフ国家にパトリオットなど迎撃ミサイルの追加供給を約束したが、まだ引き渡されていない状態だ。戦闘拡大による需要の急増で供給が遅れてい