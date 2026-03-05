５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、重点分野のリスク防止と解消、安全確保能力の構築を強化するとした。不動産市場の安定に注力し、地方政府の債務リスクの解消を積極的かつ着実に進め、金融分野のリスクも積極的かつ適切に解消する。